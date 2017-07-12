Ссылка в Whatsapp помогла выявить детскую порнографию в 15 странах

МАДРИД, 12 июл – РИА Новости. Испанская полиция и правоохранительные органы других стран провели широкомасштабную операцию по пресечению распространения детской порнографии, задержаны 50 человек в 15 странах, сообщает Национальная полиция Испании.

В Испании арестованы 11 человек, в том числе в Севилье (автономное сообщество Андалусия) задержан несовершеннолетний, который являлся администратором закрытой группы в мессенджере WhatsApp, где распространялись материалы порнографического содержания. В Таррагоне (автономное сообщество Каталония) арестован человек, которого ранее трижды уже задерживали за распространение детской порнографии и за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Изъято 10 компьютеров, 18 жестких дисков, 79 мобильных телефонов, два планшета, в ходе проверки были найдены не известные ранее архивы с порнографическими материалами. Ведется расследование, кто именно запечатлен на видео и фото.

Задержания также проведены в Колумбии, Боливии, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Доминиканской республике, Гватемале, Италии, Мексике, Никарагуа, Панаме, Парагвае, Уругвае и Венесуэле. Задержанный в Гватемале 47-летний мужчина признался, что совершал действия сексуального характера в отношении своих дочерей 6 и 15 лет. В Панаме мужчина, выдавая себя за несовершеннолетнего, получал фотографии интимного характера от девочек, которые позже распространял. Известно как минимум о трех жертвах этого человека.

Расследование началось после того, как специалисты по кибербезопасности выявили ссылку на приложение в Whatsapp "Даркнет" (частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами с использованием нестандартных протоколов и портов, файлообмен происходит анонимно). Под подозрением оказались около 100 человек в 24 странах.

Операция проводилась при содействии Интерпола и Американского полицейского сообщества (Америпол).