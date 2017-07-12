Янукович вправе участвовать в киевском суде по видеосвязи, заявил прокурор

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева обеспечил экс-президенту Украины Виктору Януковичу право принять участие в рассмотрении уголовного дела по обвинению в госизмене в режиме видеоконференции, при желании обвиняемый вправе воспользоваться такой возможностью, заявил государственный обвинитель по делу, прокурор Генпрокуратуры Украины Виктор Кравченко.

Ранее в среду Оболонский райсуд Киева объявил до 3 августа перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене, предоставив новому адвокату обвиняемого Виталию Мешечеку время ознакомиться с материалами дела. При этом Мешечек выразил мнение, что его подзащитный должен принимать участие в судебном процессе по этому делу в режиме видеоконференции.

"Янукович не воспользовался правом на видеоконференцию, если он будет согласен использовать данную возможность еще раз, то сторона обвинения будет выполнять решение суда", — сказал Кравченко в среду журналистам.

По словам прокурора, все заявления защиты о том, что "Януковичу не дают возможности принимать в суде участие в режиме видеоконференции направлено на манипуляцию мнением общества и провокацию, потому что обвиняемому Януковичу предоставлялись с самого начала возможность принимать участие в суде через видеоконференцию".

Кравченко рассчитывает, что следующее заседание суд начнет с изучения доказательств по делу со стороны обвинения. Прокурор считает, что собранных в ходе досудебного следствия доказательств "достаточно для доказательства вины обвиняемого в суде".

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.