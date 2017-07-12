Янукович вправе участвовать в киевском суде по видеосвязи, заявил прокурор

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева обеспечил экс-президенту Украины Виктору Януковичу право принять участие в рассмотрении уголовного дела по обвинению в госизмене в режиме видеоконференции, при желании обвиняемый вправе воспользоваться такой возможностью, заявил государственный обвинитель по делу, прокурор Генпрокуратуры Украины Виктор Кравченко.
"Янукович не воспользовался правом на видеоконференцию, если он будет согласен использовать данную возможность еще раз, то сторона обвинения будет выполнять решение суда", — сказал Кравченко в среду журналистам.
По словам прокурора, все заявления защиты о том, что "Януковичу не дают возможности принимать в суде участие в режиме видеоконференции направлено на манипуляцию мнением общества и провокацию, потому что обвиняемому Януковичу предоставлялись с самого начала возможность принимать участие в суде через видеоконференцию".
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.