Новый украинский адвокат Януковича заявил, что с подзащитным не знаком

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Назначенный Киевом адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, Виталий Мешечек заявил, что получал адвокатскую лицензию в Донецке, но со своим подзащитным лично не знаком.
"Я специализируюсь сейчас, в последние годы на уголовных делах… Я занимаюсь индивидуальной адвокатской деятельностью в Киеве. У меня есть заключенный договор с региональным центром предоставления бесплатной вторичной правовой помощи… Лицензию (адвоката – ред.) получал в Донецке", — сказал Мешечек в среду журналистам.
Он также заявил, что лично не знаком с Януковичем. Адвокат также отказался отвечать, общался ли он уже со своим подзащитным, согласовывал ли позицию защиты с предыдущими адвокатами. Кроме того, Мешечек сообщил, что увлекается футболом и является болельщиком донецкого и киевского футбольных клубов.
Янукович родился в селе Жуковка Енакиевского района Донецкой области, свою политическую карьеру он начинал в Донецком регионе.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.