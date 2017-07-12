Новый украинский адвокат Януковича заявил, что с подзащитным не знаком

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Назначенный Киевом адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, Виталий Мешечек заявил, что получал адвокатскую лицензию в Донецке, но со своим подзащитным лично не знаком.

Оболонский районный суд Киева 6 июля удовлетворил ходатайство обвинения и принял решение о предоставлении обвиняемому в госизмене Януковичу государственного адвоката из Центра предоставления вторичной правовой помощи. Оно было принято в связи с решением Януковича отозвать своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказа участвовать в нем. Защитником Януковича по делу о госизмене был назначен Мешечек.

"Я специализируюсь сейчас, в последние годы на уголовных делах… Я занимаюсь индивидуальной адвокатской деятельностью в Киеве. У меня есть заключенный договор с региональным центром предоставления бесплатной вторичной правовой помощи… Лицензию (адвоката – ред.) получал в Донецке", — сказал Мешечек в среду журналистам.

Он также заявил, что лично не знаком с Януковичем. Адвокат также отказался отвечать, общался ли он уже со своим подзащитным, согласовывал ли позицию защиты с предыдущими адвокатами. Кроме того, Мешечек сообщил, что увлекается футболом и является болельщиком донецкого и киевского футбольных клубов.

Янукович родился в селе Жуковка Енакиевского района Донецкой области, свою политическую карьеру он начинал в Донецком регионе.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.