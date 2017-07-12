Новый адвокат Януковича намерен согласовать с экс-президентом линию защиты

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Новый адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил, что ему необходимо связаться со своим подзащитным для согласования позиции защиты по делу о госизмене.

Ранее в четверг адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников. При этом государственное обвинение попросило суд назначить Януковичу государственного адвоката. Мешечек заявил, что со своим подзащитным пока лично не знаком. Оболонский районный суд Киева объявил до 3 августа перерыв в рассмотрении дела Януковича, предоставив новому адвокату обвиняемого время ознакомиться с материалами.

"Мне необходимо пообщаться с самим Виктором Федоровичем Януковичем, а также с предыдущими защитниками для того, чтобы у нас не отличалась позиция по делу", — сказал Мешечек в среду журналистам.

По его словам, до сих пор он не встречался с Януковичем, однако не стал отвечать на вопрос, связывался ли он с ним в телефонном режиме. Адвокат также сказал, что ему понятна линия предыдущих представителей защиты Януковича, он с ней согласен.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.