Новый адвокат Януковича намерен согласовать с экс-президентом линию защиты

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Новый адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил, что ему необходимо связаться со своим подзащитным для согласования позиции защиты по делу о госизмене.
"Мне необходимо пообщаться с самим Виктором Федоровичем Януковичем, а также с предыдущими защитниками для того, чтобы у нас не отличалась позиция по делу", — сказал Мешечек в среду журналистам.
По его словам, до сих пор он не встречался с Януковичем, однако не стал отвечать на вопрос, связывался ли он с ним в телефонном режиме. Адвокат также сказал, что ему понятна линия предыдущих представителей защиты Януковича, он с ней согласен.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.