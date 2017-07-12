Янукович должен участвовать в суде по видеосвязи, считает новый адвокат

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Новый адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек считает, что его подзащитный должен принимать участие в судебном процессе по делу о государственной измене, проходящем в Киеве, в режиме видеоконференции.
"Я считаю необходимым для справедливого суда, справедливого рассмотрения в соответствии с конвенцией о защите прав человека и основоположных свободах его участие в судебном процессе по видеоконференции", — заявил Мешечек в среду журналистам.
По его словам, назначив заочное рассмотрение дела о госизмене, суд ограничивает права Януковича, поскольку экс-глава государства не может задавать вопросы и заявлять ходатайства в судебном процессе.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.