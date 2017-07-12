Янукович должен участвовать в суде по видеосвязи, считает новый адвокат

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Новый адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек считает, что его подзащитный должен принимать участие в судебном процессе по делу о государственной измене, проходящем в Киеве, в режиме видеоконференции.

Ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации участия Януковича в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ. Суд считает возможным выход Януковича на связь по Skype, однако защита выступала против этого. В июле адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников. Новым адвокатом Януковича был назначен Мешечек.

"Я считаю необходимым для справедливого суда, справедливого рассмотрения в соответствии с конвенцией о защите прав человека и основоположных свободах его участие в судебном процессе по видеоконференции", — заявил Мешечек в среду журналистам.

По его словам, назначив заочное рассмотрение дела о госизмене, суд ограничивает права Януковича, поскольку экс-глава государства не может задавать вопросы и заявлять ходатайства в судебном процессе.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.