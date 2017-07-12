Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил до 3 августа перерыв в рассмотрении уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, предоставив новому адвокату обвиняемого время ознакомиться с материалами.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников. При этом обвинение попросило суд назначить Януковичу госадвоката. По решению Оболонского райсуда региональный центр по предоставлению вторичной правовой помощи в Киеве назначил Януковичу государственного адвоката Виталия Мешечека.

"В деле объявляется перерыв для предоставлению адвокату возможности реализовать свое право на качественную защиту обвиняемого Януковича на 10.00 (совпадает с мск) 3 августа", — заявил председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защитника. При этом суд отметил, что материалы дела насчитывают 21 том документов.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.