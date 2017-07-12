Украина и США нашли "новый импульс" для "Минска-2", заявили в Киеве

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Администрация украинского президента вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером определила шаги, которые должны дать новый импульс выполнению минских договоренностей, заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине. Девятого июля Волкер прибыл на Украину, где уже провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе.

"Вчера состоялась встреча и в администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно, мы говорили и о стратегии… Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата", — сказал Елисеев в эфире "Радио Свобода".

Елисеев также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата". "Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату", — сказал Елисеев.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.