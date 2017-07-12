В Афганистане жертвами нападения талибов на автобус стали семь человек

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* остановили пассажирский автобус и убили семерых мирных жителей в провинции Фарах на западе Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Представитель губернатора провинции Мохаммад Насир Махри сообщил, что инцидент произошел во вторник вечером в округе Бала Балук. Боевики остановили автобус, перевозивший мирных жителей, и вывели оттуда семь человек, после чего расстреляли их.

Боевики на время заблокировали движение по дороге, соединяющей города Фарах и Герат, однако силовикам вскоре удалось открыть дорогу. Силы безопасности в ходе операции ликвидировали по меньшей мере десять боевиков "Талибана"*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.