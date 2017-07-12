Дипмиссии в ФРГ не получали уведомлений о задержании россиян в Гамбурге

Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20

Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20

БЕРЛИН, 12 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Дипмиссии РФ в ФРГ не получали официальных уведомлений от гамбургской полиции о задержании российских граждан, сообщил в среду пресс-секретарь посольства России в Берлине Денис Микерин.

Ранее прокуратура Гамбурга сообщила о двух арестованных гражданах РФ в связи с беспорядками на саммите G20.

"На данный момент официальных уведомлений от гамбургской полиции о задержании российских граждан в адрес российских дипмиссий в ФРГ не поступало. В случае подтверждения этого факта, с нашей стороны будет оказано все возможное содействие для защиты прав и интересов наших соотечественников", — сообщил Микерин на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Он также предостерег от преждевременных выводов относительно гражданства задержанных. "Зачастую русскоговорящих граждан автоматически причисляют к россиянам, что вносит существенную сумятицу в работу компетентных органов и консульских служб", — добавил он.

Микерин подчеркнул, что Генконсульство России в Гамбурге совместно с посольством в Берлине предпринимает все меры для установления обстоятельств произошедшего.