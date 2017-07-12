Адвоката Нетаньяху подозревают в коррупции в деле о "немецких подлодках"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Адвокат премьер-министра Израиля и бывший командующий военно-морскими силами страны проходят подозреваемыми по делу о коррупции при закупках подводных лодок в Германии, передает местное телевидение.
По данным Второго канала, вице-адмирал Элиэзер Маром и адвокат Давид Шимрон были на этой неделе задержаны для допроса и помещены под домашний арест.
Уголовное дело было открыто на основании информации о связях Шимрона с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp, которая строит субмарины и надводные корабли для военно-морских сил еврейского государства. Следователи проверяют на наличие коррупционной составляющей последний контракт на приобретение в Германии трех подлодок типа "Дельфин". Не раскрывая имен, полиция на этой неделе сообщила о задержании для допроса семи подозреваемых.
"Несмотря на сложность ситуации с личной и профессиональной точек зрения, адвокат Шимрон чувствует облегчение в связи с тем, что ему, наконец, предоставлена возможность целиком изложить свою позицию правоохранительным органам. Он действовал в соответствии с законом, полностью сотрудничал со следствием и убежден, что оно придет к тем же выводам", — цитирует Второй канал адвоката юриста.
В отношении Нетаньяху ведутся два других расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку. Его подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".