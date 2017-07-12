Адвоката Нетаньяху подозревают в коррупции в деле о "немецких подлодках"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Адвокат премьер-министра Израиля и бывший командующий военно-морскими силами страны проходят подозреваемыми по делу о коррупции при закупках подводных лодок в Германии, передает местное телевидение.

По данным Второго канала, вице-адмирал Элиэзер Маром и адвокат Давид Шимрон были на этой неделе задержаны для допроса и помещены под домашний арест.

"Шимрон — это тот приближенный к премьер-министру Нетаньяху, кого последние два дня допрашивали с предупреждением по подозрению в причастности к "делу 3000"… Наряду с Шимроном, многочасовому допросу подвергся бывший командующий ВМС вице-адмирал запаса Элиэзер Маром, которого также… перевели под домашний арест", — говорится в публикации на сайте телеканала.

Уголовное дело было открыто на основании информации о связях Шимрона с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp, которая строит субмарины и надводные корабли для военно-морских сил еврейского государства. Следователи проверяют на наличие коррупционной составляющей последний контракт на приобретение в Германии трех подлодок типа "Дельфин". Не раскрывая имен, полиция на этой неделе сообщила о задержании для допроса семи подозреваемых.

Сам глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не является фигурантом "дела 3000". Он ранее заявил, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверил, что решение о покупке у них субмарин принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств. Шимрон также настаивает, что его действия не нарушали закона.

"Несмотря на сложность ситуации с личной и профессиональной точек зрения, адвокат Шимрон чувствует облегчение в связи с тем, что ему, наконец, предоставлена возможность целиком изложить свою позицию правоохранительным органам. Он действовал в соответствии с законом, полностью сотрудничал со следствием и убежден, что оно придет к тем же выводам", — цитирует Второй канал адвоката юриста.

В отношении Нетаньяху ведутся два других расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку. Его подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".