В Азербайджане заявляют о 141 нарушении перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (458)

БАКУ, 12 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в среду о 141 нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки; по данным военного ведомства, армянская сторона использовала при обстреле минометы.

"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя минометы (60 миллиметров, пять снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 141 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.