Военные Японии, США и Южной Кореи провели видеоконференцию по КНДР

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Высокопоставленные военные Японии, США и Южной Кореи провели утром в среду телеконференцию по вопросу растущих угроз со стороны КНДР в связи с развитием ее ядерной и ракетной программ, сообщил телеканал NHK.

В ходе совещания стороны пришли к единому мнению, что после объявления КНДР об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля ее ядерная и ракетная программы стали представлять угрозу не только для Северо-Восточной Азии, но и для стран за ее пределами.

Одновременно с этим военные пришли к выводу о необходимости одновременно с оказанием давления на КНДР повышать трехстороннее сотрудничество в военной отрасли для повышения обороноспособности.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.