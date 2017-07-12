В Японии число жертв наводнений может возрасти до 28 человек, сообщили СМИ

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Число жертв наводнений и паводков на юго-западе Японии может достигнуть 28: три человека без признаков жизни обнаружены в городе Асакура в префектуре Фукуока, сообщила телекомпания NHK.

Как отмечает телекомпания, они найдены "в состоянии остановки сердца и легких". В Японии официальное заключение о смерти могут выдавать только врачи, спасатели же лишь фиксируют состояние, в котором обнаружили человека.

Ранее сообщалось о 25 погибших в результате наводнений и паводков из-за интенсивных проливных дождей, обрушившихся на остров Кюсю на прошлой неделе. Сейчас на месте работают 2000 сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, которые ведут спасательно-поисковые работы. Пропавшими без вести считаются 22 человека.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.