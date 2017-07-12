ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Выставка "Иннопром" поможет укреплению сотрудничества между Россией и Японией, заявил РИА Новости министр японского посольства в РФ Хироси Тадзима.

Тадзима находится в Екатеринбурге, где посетил международную промышленную выставку "Иннопром". Мероприятие проходит с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

"Верю, что нынешняя выставка во многом послужит дальнейшему укреплению отношений. Она стала местом, где мы узнаем друг друга, узнаем наш потенциал в расчете на дальнейшее сотрудничество", — сказал Тадзима.

По его мнению, если Россия и Японию будут укреплять экономические связи, государства станут ближе друг к другу, люди мы станут лучше понимать друг друга, возникнут отношения доверия и взаимопонимания. "И на этой основе возможно решение всех проблем. На таком фоне в конечном результате, я надеюсь, можно заключить и мирный договор. В свою очередь подписание мирного договора послужит дальнейшему креплению экономический связей, дальнейшему сближению", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в ходе нынешней выставки число японских участников превысило все ожидания по количеству и разнообразию. "Около 170 предприятий представляют здесь свою продукцию, свои проекты. В этот раз в "Иннопроме" принимают участие не только гиганты и лидеры японской промышленности, но также средние и малые предприятия. Этот факт свидетельствует о том, насколько высок интерес у японских предпринимательских кругов к укреплению экономических отношений с Россией", — отметил Тадзима.

"Я посетил наш павильон, разговаривал с представителями многих фирм-участниц и убедился в том, что все они предыдущие два дня активно вели коммерческие переговоры, у них состоялись встречи, которые могут быть основанием для дальнейшего сотрудничества", — подчеркнул дипломат.

В Японии в понятие "заключение мирного договора" включает решение вопроса принадлежности четырех островов южных Курид Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.