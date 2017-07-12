ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Дата встречи заместителей министров МИД РФ и Японии, которая должна пройти в августе, согласовывается, японскую сторону на переговорах представит Такэо Акиба, заявил РИА Новости министр японского посольства в России Хироси Тадзима.

Ранее информационное агентство Киодо сообщило, что заместители глав МИД двух стран проведут в августе встречу для ускорения диалога по конкретизации совместной экономической деятельности на южных Курилах.

"Вопрос о том, что такая встреча будет проведена, решен. Но в отношении дат проведения встречи пока определенности нет. На августовской встрече японскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Акиба", — сказал Тадзима, добавив, что дата пока согласовывается.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

В конце апреля во время визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры двух стран достигли договоренности о направлении на южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества.

В конце июня на южные Курилы прибыла японская бизнес-делегация — 69 человек: представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Согласно данным сахалинского правительства, бизнес-миссия договорилась с региональными властями о сотрудничестве в сфере рыбопромышленности, энергетики и гостиничного бизнеса.