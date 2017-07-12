Влияние Ирана в регионе продолжает расти, считает директор ЦРУ

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Влияние и сила Ирана в регионе продолжают расти, заявил директор ЦРУ Марк Помпео.

"Исламская Республика Иран остается крупнейшим государством, спонсирующим терроризм. Их сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы", — сказал он, выступая на конференции.

По его мнению, Тегеран планирует стать гегемоном в регионе

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что мировое сообщество должно предпринять "скоординированные усилия" по противостоянию действиям Ирана на Ближнем Востоке.

Советник американского лидера назвал Иран "одним из крупнейших спонсоров терроризма в мире" и обвинил его практически во всех проблемах на Ближнем Востоке.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.