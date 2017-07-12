Сенатор утверждает, что у Весельницкой нет разрешения на пребывание в США

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли заявил, что разрешение российского адвоката Натальи Весельницкой на пребывание в США истекло в январе 2016 года, передает агентство Рейтер.

В этой связи Грассли направил письма министру внутренней безопасности Джону Келли, а также госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Как сообщает агентство, в этом письме он заявил, что "разрешение (властей) США для адвоката Натальи Весельницкой для того, чтобы путешествовать по США, истекло в январе 2016 года, а ее запрос на продление был отклонен".

В настоящее время Весельницкая находится в США.

New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.