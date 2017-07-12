ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли заявил, что разрешение российского адвоката Натальи Весельницкой на пребывание в США истекло в январе 2016 года, передает агентство Рейтер.
В настоящее время Весельницкая находится в США.
New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.
В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.