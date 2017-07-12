Трамп-младший описал встречу с адвокатом из России как "пустую"

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший описал свою встречу с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой как "пустую", но при этом отметил, что "оглядываясь назад, поступил бы по-другому".

"Оглядываясь назад, я, вероятно, поступил бы по-другому", — сказал он в интервью Fox News

По его словам, эта встреча была "пустой". "Я буквально просто зря потратил 20 минут, это был позор. Для меня это было исследование оппозиции. У них было что-то, вы знаете, возможно конкретные доказательства всех этих историй, о которых я слышал…так что я подумал, что хотел бы это услышать. Но в действительности это никуда не привело", — рассказал Трамп-младший.

New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.