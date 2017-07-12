В Венесуэле в ходе протестов погиб один человек

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Студент университета погиб во вторник вечером в ходе протестов в венесуэльском городе Сьюдад-Боливар.

По сообщению портала Nacional, молодой человек был сбит машиной. Его успели доставить в госпиталь, однако затем он скончался.

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 94 человека.