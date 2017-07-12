ООН, 12 июл — РИА Новости. США призвали избирательную комиссию Демократической республики Конго (ДРК) установить дату президентских выборов в стране, пригрозив санкциями всем, кто будет препятствовать избирательному процессу, сообщила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон.

"Невозможно затягивать процесс выборов", — заявила Сисон на заседании Совета Безопасности ООН. Она призвала международное сообщество "играть более активную роль и оказывать большее давление" не только на президента Жозефа Кабилу и его правительство, но также и на национальную избирательную комиссию. "Комиссия должна незамедлительно опубликовать график выборов и, в частности, дату президентских выборов", — подчеркнула американский дипломат.

Накануне председатель избирательной комиссии ДРК сообщил, что выборы могут не состояться в 2017 году из-за промедления в регистрации миллионов избирателей, передает агентство Рейтер.

США в прошлом году заморозили активы отдельных лиц ДРК, которые затягивали процесс проведение инклюзивных президентских выборов.

"Мы готовы предпринять дальнейшие действия для того, чтобы наложить санкции на тех, кто стоит на пути первого демократического перехода власти в ДРК", — отметила Сисон.

"Совбез также должен рассмотреть возможность направленных санкций для того, чтобы добиться снижения насилия в ДРК и (добиться — ред.) от ключевых игроков конструктивных действий в развитии страны", — подчеркнула она.

Глава управления ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа сообщил на заседании СБ, что в ряде районов на востоке и западе ДРК "преобладает нестабильная ситуация". "Насилие в провинции Касаи достигло беспокоящего уровня", — отметил он.

В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Жозефа Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков.

Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в Демократической Республике Конго заключили соглашение, согласно которому президент Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.