СМИ узнали о планах Трампа по кандидатуре главы ФРС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет выдвигать кандидатуру Джанет Йеллен на второй срок в качестве главы ФРС в 2018 году, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Как сообщили источники издания, основным кандидатом на пост главы ФРС является главный экономический советник Трампа Гэри Кон.

По данным издания, источники в Капитолии, Белом доме и министерстве финансов подчеркивают, что по состоянию на данный момент, Кон может получить эту должность, если захочет.