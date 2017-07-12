ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Лидер демократов в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф считает, что опубликованные письма сына президента США – Дональда Трампа-младшего – доказывают, что у властей РФ был компромат на Хиллари Клинтон, которым они хотели поделиться со штабом политика до выборов.

"Электронные письма сами по себе, которые подтвердили в (избирательном) штабе Трампа, (подтвердил) его сын, ясно говорят о том, что чиновники российского правительства имели информацию, которая, как они думали, может навредить (бывшему) госсекретарю (Хиллари) Клинтон и которой они хотели поделиться со штабом Трампа", — сказал Шифф журналистам.

По его словам, для этой цели "они (российские чиновники – ред.) создали канал, и российский адвокат была этим каналом".

Шифф отметил, что комитет палаты по разведке "докопается до сути" этой и других встреч, которые могли быть у окружения Трампа с российскими представителями. В связи с этим конгрессмен заявил, что комитет планирует вызвать для дачи показаний Трампа-младшего и других участников беседы, среди которых назывались глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер. В комитете по разведке палаты представителей в настоящее время ведется расследование "вмешательства РФ" в выборы в США и "российских связей" Трампа.

New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым он был знаком еще с 2013 года.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится".

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу. При этом он вновь повторил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.