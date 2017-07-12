ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич назвал "предателем" и "агентом служб безопасности ПНР" бывшего президента страны и нобелевского лауреата Леха Валенсу.
"Валенса — это один из самых опаснейших и самых вредных агентов безопасности (органов безопасности ПНР)", — заявил Мачеревич в эфире польского телевидения.
По его словам демонстранты, выступающие против правительства и считающие Валенсу своим символом, "сами себя лучшим образом определили". "Это имя (Валенсы — ред.) является символом предательства", — заключил он.
В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР.
Недавно в Польше вступил в силу закон, запрещающий проведение двух демонстраций одновременно на одном месте. Тем не менее, оппозиция регулярно пытается помешать проведению мероприятий, посвященных смоленской катастрофе. Несколько раз в ситуацию пришлось вмешиваться полиции.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.