ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич назвал "предателем" и "агентом служб безопасности ПНР" бывшего президента страны и нобелевского лауреата Леха Валенсу.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" проводит траурные мероприятия в память о жертвах смоленской катастрофы 10-го числа каждого месяца. Оппозиция же регулярно проводит свои манифестации, считая, что мероприятия, проводимые их оппонентами, имеют политическую окраску. Подобные события разворачивались и в минувший понедельник. В манифестации оппозиции намеревался принять участие Валенса, но незадолго до этого попал в больницу из-за проблем с сердцем. Манифестанты постоянно обращались к нему в своих выступлениях и скандировали его имя.

"Валенса — это один из самых опаснейших и самых вредных агентов безопасности (органов безопасности ПНР)", — заявил Мачеревич в эфире польского телевидения.

По его словам демонстранты, выступающие против правительства и считающие Валенсу своим символом, "сами себя лучшим образом определили". "Это имя (Валенсы — ред.) является символом предательства", — заключил он.

В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР.

В частности, среди документов находилось согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Валенса многократно отвергал все обвинения, заявляя, что документы были подделаны спецслужбами для обогащения за счет несуществующего "агента".

Недавно в Польше вступил в силу закон, запрещающий проведение двух демонстраций одновременно на одном месте. Тем не менее, оппозиция регулярно пытается помешать проведению мероприятий, посвященных смоленской катастрофе. Несколько раз в ситуацию пришлось вмешиваться полиции.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.