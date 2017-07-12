Посол: Россия и Турция проведут консультации по визам через несколько дней

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Раунд межмидовских консультации РФ и Турции, в ходе которых будет обсуждаться визовая проблематика, пройдет через несколько дней, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Тема визовых ограничений присутствует в поле постоянного внимания наших двух министерств иностранных дел. Если все будет по плану, то через несколько дней у нас пройдет очередной раунд межмидовских консульских консультаций, в ходе которых обязательно будет обсуждаться визовая проблематика", — сказал он в интервью газете "Известия"

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Впоследствии президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сообщил, что была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся. Как отметил Путин, Россия готова обменяться с Турцией списками тех, для кого необходимо ввести безвизовый режим.