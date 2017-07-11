Белый дом: дата визита Трампа в Великобританию пока не согласована

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Дата визита президента США Дональда Трампа в Великобританию пока не согласована, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Ранее газета Times сообщила, что Трамп может посетить Британию в 2018 году. Агентство Рейтер позже сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации Белого дома, что визит Трампа откладывается до 2018 года.
"Президенту было сделано приглашение (посетить Великобританию) и он его принял. Даты сейчас прорабатываются", — сказал представитель Белого дома журналистам.
Ранее газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных британских чиновников сообщила, что Трамп в рамках поездки в Европу в июле может незапланированно посетить Великобританию. Чиновники, на которых ссылалась газета, полагали, что Трамп может посетить свой гольф-клуб в Шотландии в рамках поездки во Францию 14 июля. Сообщалось, что команда британского премьера находится в готовности к тому, что Трамп может приехать в Лондон. Однако представитель британского премьера сообщил, что Лондону ничего не известно о планах Трампа совершить визит в Британию в июле.