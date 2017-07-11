США с 12 июля снимают запрет на провоз электроники в самолетах Egyptair

КАИР, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Американские власти с 12 июля снимают запрет на провоз электронных устройств в салоне самолетов египетской национальной авиакомпании EgyptAir, направляющихся в Нью-Йорк, говорится в распространенном заявлении авиакомпании.

В компании уточнили, что снятие запрета касается портативных компьютеров и других электронных устройств. Новое решение пока продлится год или до особого распоряжения.

"Ведется скоординированная работа всех сторон, включая власти аэропорта Каира, компанию EgyptAir, чтобы гарантировать безопасность и выполнение всех мер, принимаемых на рейсах EgyptAir, направляющихся в Нью-Йорк", — говорится в документе.

Снятие запрета на провоз электроники уже приветствовал министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.