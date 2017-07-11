БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Москва введет ответные меры против Вашингтона, если ситуация с дипломатической собственностью РФ в США не решится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

"Если этого (решения вопроса с дипсобственностью) не произойдет, если мы увидим, что такой шаг не считают в Вашингтоне необходимым, тогда мы, конечно, примем ответные меры. Это закон дипломатии, закон международной жизни, взаимность — основа всех отношений", — сказал Лавров.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.