Прокуратура Перу просит о предварительном заключении экс-президента Умалы

МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Перуанский прокурор Херман Хуарес Аточе попросил во вторник о помещении в предварительное заключение экс-президента страны Ольянты Умалы и его супруги Надин Эредии по обвинениям в отмывании денег.

Соответствующее прошение направлено в судебную инстанцию, которая должна дать ответ в ближайший четверг, 13 июля, сообщает канал NTN24.

В ноябре 2016 года суд ввел ряд ограничительных мер в отношении Умалы, подозреваемого в причастности к отмыванию денежных средств в рамках предвыборных кампаний партии его супруги.

Среди введенных тогда мер было внесение залога в размере 50 тысяч солей (около 14,7 тысячи долларов), запрет на отъезд с места проживания, а также необходимость каждые 30 дней отмечаться в суде и являться туда по первому вызову для дачи показаний.

Как аргументировал тогда прокурор Хуарес Аточе, эти меры принимаются с учетом серьезности совершенного преступления, которое карается не менее чем 15 годами заключения, есть опасность побега.

По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать денежные средства от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.