Латвийская полиция определила район поисков пропавшего пятилетнего мальчика

РИГА, 11 июл – РИА Новости. Государственная полиция Латвии определила район площадью примерно 40 квадратных километров, где может находиться пропавший без вести пятилетний мальчик-житель Лиепаи, сообщается на сайте ведомства во вторник.

Ребенок пропал 1 июля, заявление об исчезновении поступило в полицию на следующий день. Изначально его поиски велись только в Лиепае, но в понедельник, 10 июля, полиция сообщила, что, судя по данным с видеокамер, мальчик выехал из города в соседний регион – Гробиньский край.

"Государственная полиция продолжает разыскные мероприятия в отношении мальчика в Гробиньском крае, определив большой участок в 40 квадратных километров, где мальчик может находиться", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители уточняют, что территория поиска была определена с учетом физических сил мальчика, а также природных особенностей этой местности. В сообщении отмечается, что участок покрыт лесами.

"Такой расчет не может быть абсолютно точным, поэтому территория поисков по возможности расширена. Кроме того, следует учитывать, что у пятилетнего ребенка восприятие и мышление не такое, как у взрослого человека. В стрессовой ситуации ребенок, скорее всего, перемещался хаотично и мог оказаться в любом месте. Это еще более затрудняет поиски его следов", — сообщается на сайте Госполиции.