Габриэль раскритиковал Меркель из-за беспорядков в Гамбурге

БЕРЛИН, 11 июл – РИА Новости. Вице-канцлер Германии социал-демократ Зигмар Габриэль обвинил канцлера Ангелу Меркель и ее консервативный альянс ХДС/ХСС в лицемерии и нежелании взять на себя ответственность за беспорядки на фоне саммита G20 в Гамбурге.

В Германии в сентябре пройдут парламентские выборы, СДПГ и ХДС/ХСС на них основные соперники.

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

"Вместо того чтобы совместно ответить, почему гамбургские преступники смогу организоваться в Европе, подготовить свои логистически хорошо продуманные преступления и приехать, почему и спецслужбы, и европейские полицейские силы не имели ни достаточно информации, ни возможности предотвратить это, а также как должна измениться политика в Германии и Европе — вместо этого ведется злая и позорная кампания", — заявил Габриэль в интервью группе изданий Funke во вторник.

Сам саммит G20 министр назвал "вершиной лицемерия" и "полным провалом" с точки зрения поднятых на нем и не получивших разрешения тем — "войны, гражданской войны, проблемы беженцев, голода и бедности". По словам Габриэля, Меркель хотела использовать "привлекательные картинки" из Гамбурга в ходе немецкой предвыборной кампании, чтобы "улучшить свой имидж", показать, что она "рулевой в мире", а за все ошибки "назначить виновными местных политиков".

По словам Габриэля, бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц "не несет ответственности за инсценировку саммита", и те, кто теперь требует отставки Шольца, "должны требовать также отставки Ангелы Меркель".