Грузинские депутаты предложили создать формат диалога с Россией и НАТО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутаты парламента Грузии в ходе встречи с российскими коллегами в Москве предложили образовать новый формат диалога Грузия-Россия-НАТО для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе, защиты границ и совместной борьбы с международным терроризмом, заявила член парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания.

"Мы считаем, что территория Грузии никогда и никем не должна быть использована в качестве военного плацдарма против России. Никто, ни НАТО, ни какой другой военный альянс Грузии не может и не должен использовать территорию Грузии против России", — сказала Маршания на пресс-конференции по итогам встречи.

По её словам, грузинские депутаты считают, что в связи с этим "необходимо образовать новый формат диалога Грузия-Россия-НАТО". "В рамках этого формата нужно выработаться меры доверия, которые бы обеспечили стабильность и безопасность на Кавказе, защиту с границ, конечно же, совместные меры борьбы с международным терроризмом", — пояснила она.

"Наша партия готова продвигать эту идею и с парламентской трибуны Грузии, и на международных площадках. Могу сказать, что наша партия готова принять в Тбилиси международный форум, который мог бы быть посвящен этой идее. Мы приглашаем наших коллег из Государственной Думы и Совета Федерации подключиться к подготовке такого форума", — добавила Маршания.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России.