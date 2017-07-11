Грузинские депутаты предложили создать формат диалога с Россией и НАТО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутаты парламента Грузии в ходе встречи с российскими коллегами в Москве предложили образовать новый формат диалога Грузия-Россия-НАТО для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе, защиты границ и совместной борьбы с международным терроризмом, заявила член парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания.
По её словам, грузинские депутаты считают, что в связи с этим "необходимо образовать новый формат диалога Грузия-Россия-НАТО". "В рамках этого формата нужно выработаться меры доверия, которые бы обеспечили стабильность и безопасность на Кавказе, защиту с границ, конечно же, совместные меры борьбы с международным терроризмом", — пояснила она.
Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России.