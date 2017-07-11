В отношениях России и Турции нет запретных тем, заявил посол в Анкаре

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Партнерство Москвы и Анкары достигло такого уровня, когда для сторон нет запретных тем, заявил во вторник посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Наше взаимовыгодное заинтересованное партнерство с Турцией достигло такого уровня, когда для нас нет запретных тем. Поэтому для нас открыты все сферы и, дай бог, мы когда-нибудь будем свидетелями очень интересного развития событий, может быть и в той сфере, которую вы обозначили", — заявил посол журналистам, отвечая на вопрос о перспективах военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары.