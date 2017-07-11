"Репортеры без границ" требуют объяснений у ФРГ из-за аккредитаций на G20

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Организация "Репортеры без границ" выразила протест против самовольного лишения 32 сотрудников СМИ аккредитации на саммит G20 в Гамбурге, правительство ФРГ должно теперь быстро объяснить, на основании какой информации было принято это решение, говорится в заявлении главы правления организации Михаэля Редиске.

Заявление размещено во вторник на сайте "Репортеров без границ". Ранее телеканал ARD сообщил о том, что полицейские на саммите в Гамбурге имели на руках некий "черный список" из 32 журналистов, аккредитации которых уже после выдачи были аннулированы.

О том, что аккредитации 32 журналистов были аннулированы во время саммита по соображениям безопасности, заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Что заставило службы безопасности одним днем отозвать так давно выданные аккредитации? То, что журналисты с помощью этих… списков были заклеймены как угроза безопасности, это скандал в сфере защиты данных", — заявил Редиске, добавив, что "правительство ФРГ должно теперь быстро объяснить, на основании какой информации было принято это решение".

По словам Редиске, тот факт, что аккредитации были отозваны "в столь короткий срок и без объяснения причин" не позвонило затронутым журналистам "защищать себя юридическим путем".