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В Турции приняты дополнительные меры для охраны российских учреждений

Сюжет:
Убийство российского посла в Анкаре (432)
17:3511.07.2017
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© Фото : Босфор/Метин АкбашАлексей Ерхов. Архивное фотоАлексей Ерхов. Архивное фото
© Фото : Босфор/Метин Акбаш

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для охраны российских загранучреждений в Турции приняты дополнительные меры, заявил журналистам посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ: в Турции установили личности возможных заказчиков убийства Карлова
"Приняты достаточно серьезные меры по укреплению безопасности российских загранучреждений в Турции. Уверяю вас, эти меры носят комплексный характер, и будут еще приняты соответствующие меры в добавление к тем, что уже приняты. Причем, приняты эти меры как нашими соответствующими ведомствами, так и их турецкими коллегами. Я, кстати, мог лично в этом убедиться, когда пару месяцев назад пролетал через стамбульский аэропорт и столкнулся там с нашим временным поверенным и генеральным консулом в Стамбуле. То есть, меры уже принимаются. Поэтому изъявлять какой-то страх или опасения, наверное, было мне просто неправильно в этой ситуации", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, не опасается ли он после убийства предыдущего российского посла выступать перед турецкой аудиторией.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкРодные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкТраурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. 22 декабря 2016
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУ входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.Венки от Турции, в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкС погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкВооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДля того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий ШарифулинПерейти в фотобанкПутин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости / РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТраурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТраурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в министерстве иностранных дел России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосле церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.Церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКогда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где состоится отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.Отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОтпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТраурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАндрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКараул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.Караул во время отдания воинских почестей на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦеремония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
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