В Турции приняты дополнительные меры для охраны российских учреждений
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для охраны российских загранучреждений в Турции приняты дополнительные меры, заявил журналистам посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Приняты достаточно серьезные меры по укреплению безопасности российских загранучреждений в Турции. Уверяю вас, эти меры носят комплексный характер, и будут еще приняты соответствующие меры в добавление к тем, что уже приняты. Причем, приняты эти меры как нашими соответствующими ведомствами, так и их турецкими коллегами. Я, кстати, мог лично в этом убедиться, когда пару месяцев назад пролетал через стамбульский аэропорт и столкнулся там с нашим временным поверенным и генеральным консулом в Стамбуле. То есть, меры уже принимаются. Поэтому изъявлять какой-то страх или опасения, наверное, было мне просто неправильно в этой ситуации", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, не опасается ли он после убийства предыдущего российского посла выступать перед турецкой аудиторией.
Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.
Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.