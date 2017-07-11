В Турции приняты дополнительные меры для охраны российских учреждений

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для охраны российских загранучреждений в Турции приняты дополнительные меры, заявил журналистам посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Приняты достаточно серьезные меры по укреплению безопасности российских загранучреждений в Турции. Уверяю вас, эти меры носят комплексный характер, и будут еще приняты соответствующие меры в добавление к тем, что уже приняты. Причем, приняты эти меры как нашими соответствующими ведомствами, так и их турецкими коллегами. Я, кстати, мог лично в этом убедиться, когда пару месяцев назад пролетал через стамбульский аэропорт и столкнулся там с нашим временным поверенным и генеральным консулом в Стамбуле. То есть, меры уже принимаются. Поэтому изъявлять какой-то страх или опасения, наверное, было мне просто неправильно в этой ситуации", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, не опасается ли он после убийства предыдущего российского посла выступать перед турецкой аудиторией.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.