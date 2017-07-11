США представляют иранскую ядерную программу в ложном свете, заявил Рябков

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США и некоторые страны Запада пытаются в ложном свете представить иранскую ракетную программу, Москва категорически не согласна с позицией ряда западных стран, что она не соответствует положениям резолюции СБ ООН 2231, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее во вторник он провел в Тегеране встречу с заместителями главы МИД Ирана Абасом Аракчи и Маджидом Тахт-Раванчи по вопросу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы также обсудили ситуацию с рассмотрением иранского досье в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2231 и пришли к выводу, что здесь тоже есть целый ряд вопросов, над которыми предстоит активно совместно работать. Среди них на переднем плане попытки некоторых западников, включая США, в ложном свете представить иранскую ракетную программу, преподнести дело так что эта программа, включая испытательные пуски баллистических ракет, не соответствует требованиям резолюции 2231. Мы с этим категорически не согласны", — сказал Рябков, говоря об итогах переговоров в Тегеране.

Он добавил, что на встрече с иранскими коллегами была "проработана аргументационная база на эту тему".

"Условились о необходимости дальше взаимодействовать, в том числе по линии наших миссий (при ООН) в Нью-Йорке", — отметил Рябков.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку". В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения.

При этом в документе были отмечены действия Тегерана, которые западные участники соглашения расценивают как нарушение резолюции, в том числе — ракетные пуски. Постпред США Никки Хейли при обсуждении доклада заявила, что США намерены "вводить свои санкции" в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.