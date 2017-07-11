США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с терроризмом, передает агентство Рейтер со ссылкой на советника госсекретаря США Роберта Хэммонда.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сейчас находится в турне по странам Ближнего Востока. Во вторник он совершил визит в Доху, а в среду прибудет в Саудовскую Аравию, где примет участие в заседании стран, бойкотирующих Катар.

"Катар и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами, описывающий усилия, которые Катар может предпринять в будущем для усиления своей борьбы с терроризмом и активного решения проблемы финансирования терроризма", — заявил Хэммонд, назвав соглашение шагом вперед.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.