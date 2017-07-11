ГПУ не будет заводить отдельное дело по заявлению Януковича о госперевороте

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины решила не заводить отдельное уголовное дело по заявлению экс-президента страны Виктора Януковича о госперевороте, оно приобщено к делу о гибели людей на Майдане в 2014 году, сообщил начальник департамента спецрасследований ГП Сергей Горбатюк.

Ранее Янукович попросил военную прокуратуру Украины привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины, обвинив их в осуществлении государственного переворота в 2014 году. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура изучит заявление Януковича и "примет обоснованное законом решение".

Горбатюк сообщил, что на сегодняшний день принято решение не открывать отдельное уголовное дело по заявлению Януковича, а изучить факты, изложенные в нем, в рамках уголовных дел о гибели правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве.

"Заявление приобщено к материалам дела об убийству правоохранителей и к общему делу о противодействии протестным акциям, убийствам и другим преступлениям на Майдане, доводы которые там изложены проверяются в рамках расследования", — сказал Горбатюк в комментарии РИА Новости. Он добавил, что об этом решении следователей проинформированы адвокаты Януковича.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.