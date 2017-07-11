Трамп заявил, что сенаторы-демократы мешают работе Белого дома

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил членов сената США от Демократической партии в том, что они осложняют и замедляют работу его администрации, отказываясь назначать кандидатов президента на различные государственные должности.

"Демократы в сенате утвердили только 48 из 197 кандидатов, предложенных президентом. Они (демократы – ред.) не могут одержать победу, поэтому все, что они сейчас делают, — это тормозят и затрудняют [процесс назначений]", — написал в своем микроблоге в Twitter американский президент.

The Senate Democrats have only confirmed 48 of 197 Presidential Nominees. They can't win so all they do is slow things down & obstruct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2017 г.

​Раннее Трамп обвинял членов Демократической партии в "разрушении здравоохранения" в стране. Так президент отреагировал на отказ демократов голосовать за подготовленный его командой законопроект "Об американской медицинской помощи".

Республиканцы, которых представляет Трамп, обладают большинством в обеих палатах конгресса США, однако их голосов в сенате, верхней палате американского парламента, не хватает для принятия законов.