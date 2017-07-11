Трамп-младший считает, что историю про юриста из РФ раздувают от отчаяния

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сын американского президента Дональд Трамп-младший считает, что СМИ и Демократическая партия США от отчаяния пытаются раздуть скандал вокруг его встречи с российским юристом в 2016 году.

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

​"СМИ и демократы крайне заинтересованы в истории с Россией. Это эта дурацкая встреча — все, что у них есть спустя год, понимаю их отчаяние!" — написал он на своей официальной странице в Twitter.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Трамп-младший сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.