МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сын американского президента Дональд Трамп-младший считает, что СМИ и Демократическая партия США от отчаяния пытаются раздуть скандал вокруг его встречи с российским юристом в 2016 году.
Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation!— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.
"СМИ и демократы крайне заинтересованы в истории с Россией. Это эта дурацкая встреча — все, что у них есть спустя год, понимаю их отчаяние!" — написал он на своей официальной странице в Twitter.
В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.