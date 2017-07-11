Миронов назвал решение Киева о электронной регистрации для россиян мелочным

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал мелочным решение властей Украины ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.

"Это мелочно, на самом деле подло и по отношению к своим гражданам, потому что, к сожалению, понятно, что Россия будет вынуждена зеркально реагировать на эти глупости", — сказал журналистам Миронов.

В понедельник украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинские власти также намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.