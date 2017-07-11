В Госдуме предположили, зачем ИГ* сообщило о смерти аль-Багдади

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что к очередному заявлению о смерти главаря террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади нужно относиться с осторожностью, так как эта информация может быть запущена с целью притупить бдительность мирового сообщества.

Во вторник иракский новостной портал " Сумария ньюз " сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

"Насколько этому можно верить, трудно сказать. Это может быть сделано для того, чтобы притупить бдительность, но в любом случае я к сообщениям такого рода отношусь с серьезной долей осторожности, тем более что они исходят от боевиков ИГ*", — сказал РИА Новости Швыткин.

Он также добавил, что если смерть Багдади подтвердится, то это могло бы внести проблемы в управленческое звено террористической организации и породить внутреннюю борьбу за власть.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России