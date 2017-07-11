Неизвестные оставили угрожающую надпись на доме французского чиновника

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Неизвестные оставили угрожающую надпись на доме официального представителя правительства Франции Кристофа Кастанера в Провансе, передает радиостанция France Info.

​Принадлежащий Кастанеру дом находится в коммуне Форкалькье (департамент Альпы Верхнего Прованса). Во вторник утром на его ограде была обнаружена надпись: "Кастанер, мы тебе тоже сделаем прививки".

Надписи с похожим содержанием появились еще на нескольких домах в центре города. Расследование инцидента поручено местной жандармерии.

🔴 La maison du porte parole du gouvernement Christophe #Castaner a été taguée "Nous aussi, on va te faire vacciner". pic.twitter.com/bbyv7VYrkz — Infos FR (@Infosfra) 11 июля 2017 г.

​На прошлой неделе министр здравоохранения Франции Аньес Бузин объявила о планах правительства ввести обязательную вакцинацию 11 прививками для детей младше двух лет, начиная с 2018 года. Пока не известно, связаны ли действия неизвестных в Форкалькье с этим заявлением.