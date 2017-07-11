Озеров не сомневается в ликвидации главаря ИГ*

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне безопасности Виктор Озеров не сомневается в том, что главарь международной террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади уничтожен; по его словам, об этом говорит и информация Минобороны РФ, и косвенные доказательства.

Ранее иракский новостной портал " Сумария ньюз " сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

"Сомнений в том, что он уничтожен, у России не было и нет. Информация Минобороны об этом говорит, и сегодняшние сообщения СМИ это подтверждают", — сказал Озеров РИА Новости.

Озеров подчеркнул, что о ликвидации аль-Багдади говорит и то, что ИГ* в последнее время терпит поражения в Ираке и Сирии. "Думаю, коренной перелом в борьбе с терроризмом на территории Сирии уже произошел", — заявил сенатор.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

*Террористическая организация, запрещенная в России