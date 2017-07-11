СК Армении возбудил уголовное дело после гибели военного в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (457)

ЕРЕВАН, 11 июл — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с гибелью в Нагорном Карабахе военнослужащего Вазгена Погосяна, передает во вторник агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о гибели военнослужащего Погосяна 1997 года рождения в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана.

"СК Армении возбудил уголовное дело по факту гибели в Карабахе армянского военнослужащего Вазгена Погосяна", — говорится в сообщении агентства.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>