В Луцке на территорию консульства Польши пытались забросить горящую петарду

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Неизвестные пытались бросить горящую петарду на территорию генерального консульства Польши в украинском Луцке, сообщает бюро пресс-секретаря МИД Польши.

"В понедельник возле ограды генерального консульства Польши в Луцке неизвестные подожгли петарду. Не причинено никакого вреда. Украинские службы проводят следствие", — говорится в сообщении.

"Это была, скорее всего, петарда, которая не долетела на территорию консульства и оставила только обожженные следы на ограде. Получилось больше звука, чем вреда", — уточнили в МИД.

В ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших нет. На Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Во вторник в Польше отмечается день памяти жертв Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".