Минобразования Украины обратилось в киберполицию из-за взлома сайта

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины обратилось в киберполицию из-за взлома его сайта во вторник, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные взломали сайт Минобразования и разместили там эротические фото.

По данным Минобразования, во вторник в работу его сайта осуществили "несанкционированное вмешательство", на нем была изменена информация, ресурс временно не работал.

"Министерство образования и науки Украины уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.