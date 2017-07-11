Мир и доверие в Европе возможны только с Россией, считает председатель ОБСЕ

МАУЭРБАХ (Австрия), 11 июл — РИА Новости. Преодоление кризиса доверия и восстановление мира на европейском континенте возможно только при участии России, уверен действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.
По его словам, на континент вновь вернулось "блоковое мышление".
Курц выразил удовлетворение присутствием на встрече своего российского коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова и отметил работу Москвы по разрешению конфликта на Украине.
Он добавил, что и австрийское председательство прикладывает много усилий к тому, чтобы внести свой вклад в ослабление остроты конфликта на Украине.
"Слава богу, нам удалось договориться о необходимости укрепления и надстройки (Специальной) мониторинговой миссии (в Донбассе)", — сказал он, напомнив, что организация намерена довести до тысячи число наблюдателей и максимально полно технически оснастить их.
Нынешняя встреча, по его словам, должна развить заложенное в прошлом году начинание предыдущего председателя ОБСЕ Франка-Вальтера Штайнмайера. "Хорошо, что между министрами иностранных дел есть такая возможность. Сегодня я хотел бы развить тему готовности к компромиссу. ОБСЕ — большая организация, в неё входит 57 стран, и у отдельных из них есть своё мнение по разным вопросам", — сказал он.