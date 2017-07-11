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В мире

Мир и доверие в Европе возможны только с Россией, считает председатель ОБСЕ

12:2911.07.2017
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Архивное фотоПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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МАУЭРБАХ (Австрия), 11 июл —‎ РИА Новости. Преодоление кризиса доверия и восстановление мира на европейском континенте возможно только при участии России, уверен действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

По его словам, на континент вновь вернулось "блоковое мышление".

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"У нас кризис доверия между странами-членами ОБСЕ, у нас‎ конфликт на Украине, разделяющий континент, и всего этого мы не хотим. Так что я очень надеюсь, что ЕС и России удастся сильнее приблизиться друг к другу. Нам необходимо совместное действие, а не противостояние. Мы должны быть уверены, что мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией", — сказал он во вторник перед неформальной встречей министров стран ОБСЕ в Мауэрбахе.

Курц выразил удовлетворение присутствием на встрече своего российского коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова и отметил работу Москвы по разрешению конфликта на Украине.

Он добавил, что и австрийское председательство прикладывает много усилий к тому, чтобы внести свой вклад в ослабление остроты конфликта на Украине.

"Слава богу, нам удалось договориться о необходимости укрепления и надстройки (Специальной‎) мониторинговой миссии (в Донбассе)", — сказал он, напомнив, что организация намерена довести до тысячи число ‎наблюдателей и максимально полно технически оснастить их.

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© Sputnik / Сергей Мелконов
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Во время своего первого посещения Украины в январе этого года он слышал от местных жителей о том, какой важной они считают работу наблюдателей. "И самые ужасные перестрелки начинаются, когда наблюдатели уезжают, поэтому мы решили‎ расширить и технически поддержать миссию, чтобы контроль продолжался и ночью наилучшим образом", — добавил он.

Нынешняя встреча, по его словам, должна развить заложенное в прошлом‎ году начинание предыдущего председателя ОБСЕ Франка-Вальтера Штайнмайера. "Хорошо, что между министрами иностранных дел есть такая возможность. Сегодня я хотел бы развить тему готовности к компромиссу. ОБСЕ — большая организация, в неё входит 57 стран, и у отдельных из них есть своё мнение по разным вопросам‎", — сказал он.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ovs13-ripe
Где-то при написании статьи было упущено "но для этого она должна встать на колени и покаяться".
13:05
11.07.2017
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Ирина Горскова
А теперь посмотрим, сколь долго продержится этот совершенно здравомыслящий человек, на своем посту. И сколько еще найдется там таких же, а не тех, кто постоянно в кошмарных судорогах от "русских".
12:52
11.07.2017
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