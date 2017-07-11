В Польше 44 человека пойдут под суд за нарушения на акции протеста

ВАРШАВА, 11 июл — РИА Новости. Варшавская полиция направила в суд материалы для наказания 44 человек, участвовавших в манифестации в понедельник по поводу очередной даты смоленской авиакатастрофы, сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта столичной полиции Сильвестр Марчак.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" проводит траурные мероприятия в память о жертвах смоленской катастрофы 10 числа каждого месяца. Оппозиция же регулярно проводит контрманифестации, считая, что мероприятия, проводимые их оппонентами, имеют политическую окраску.

"В суд направлено 44 материала о наказание в связи с правонарушениями. Речь идет, в частности, о покушении на создание помех законной демонстрации, использование нецензурной брани", — сказал Марчак.

Он уточнил, что два человека в понедельник были задержаны: один из них выдавал себя за полицейского, а вторая украла сумку.

По данным полиции, в траурных мероприятиях приняли участие около двух тысяч человек, а в контрманифестации — около 2,5 тысячи человек.

В понедельник польская полиция не позволила сторонникам оппозиции вмешаться в мероприятия, посвященные памяти жертв смоленской авиакатастрофы.

В архикафедральном соборе на замковой площади Варшавы прошло богослужение в память о жертвах авиакатастрофы. В них принял участие брат погибшего президента Леха Качиньского — Ярослав Качиньский, который руководит правящей партией. После этого участники траурных мероприятий провели траурное шествие.

Несколько тысяч оппозиционеров хотели перекрыть Краковское предместье, по которому проходило шествие, но полиция отделила улицу от посторонних металлическими ограждениями. Стражи правопорядка даже приготовили массивные кусачки на случай, если протестующие перекроют улицу и скуют себя цепями.

Полиция заранее перекрыла прилегающие к костелу улицы. Простые люди туда не допускались. В частности, людей не пускали на большую часть Краковского предместья. Это вызвало особое недовольство собравшихся.

Недавно в Польше вступил в силу закон, запрещающий проведение двух демонстраций одновременно на одном месте. Тем не менее, оппозиция регулярно пытается помешать проведению мероприятий, посвященных смоленской катастрофе. Несколько раз в ситуацию пришлось вмешиваться полиции.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.