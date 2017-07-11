ВВС Турции уничтожили 11 членов РПК на юго-востоке страны

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Турецкая авиация нанесла удары по позициям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточных провинциях Мардин и Хаккари, уничтожив 11 курдских повстанцев, говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба ВС Турции во вторник.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.