Глава Крыма обвинил Запад в становлении украинского нацизма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинский нацизм стал основой государственной идеологией Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Facebook.
Он подчеркнул, что во вторник Польша вспоминает жертв геноцида, совершенного украинскими националистами, когда 11 июля 1943 года вооруженные бандиты из ОУН-УПА* одновременно атаковали десятки населенных пунктов западной Украины, где жили этнические поляки.
По словам Аксенова, в марте 2014 года народы Крыма – в том числе и представители польской общины полуострова – "сказали свое решительное "нет"" новым киевским властям. "Крымчане разделяют боль и скорбь польского народа. Мы надеемся, что международное сообщество осудит преступления современных украинских нацистов так же, как оно осудило преступления их идейных вдохновителей – гитлеровцев", — заявил глава республики.
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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